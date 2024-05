Drammatico schianto sulla statale - un morto e un ferito | vigili del fuoco al lavoro per ore

È un 25 aprile Tragico in Calabria. Una donna è morta e un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Statale 106 a Reggio Calabria. La vittima è Gabriella Laganà e aveva 76 anni. Era a bordo della sua auto che, per cause da accertare, si è scontrata con una moto. La... today

Terribile turbolenza sul volo Singapore Airlines, un morto e decine di feriti - Terribile turbolenza sul volo Singapore Airlines, un morto e decine di feriti - Secondo un primo bilancio, sette persone ferite versano in condizioni critiche. Tragico schianto sulla statale: un morto e 9 feriti a Caltanissetta, alcuni in gravissime condizioni L’incidente ... youmedia.fanpage

Incidente a Costa Volpino, grave ragazzo in moto - Incidente a Costa Volpino, grave ragazzo in moto - Un ragazzo di 15 anni è in gravi condizioni per un incidente avvenuto poco prima delle 18 a Costa Volpino. Secondo una prima ricostruzione il quindicenne in motorino viaggiava in via Nazionale in dire ... bergamo.corriere

Scontro tra auto e tir sulla statale 190, un morto ed un ferito - Scontro tra auto e tir sulla statale 190, un morto ed un ferito - Dalla centrale operativa del 118 nissena è stato inviato l’elisoccorso che ha trasportato un uomo di 64 anni, V.A., rimasto ferito, al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. Sono intervenuti i carab ... blogsicilia