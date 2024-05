Downgrade da Dzeko | Thuram risponde a parole giornalista Sabatini sui social VIDEO

(Di martedì 21 maggio 2024) Il centravanti dell’Inter, Marcus, ha pubblicato unsu Instagram nel quale ha ripercorso i migliori momenti della stagione. Nella clip, però, non manca una risposta diretta alledelSandro, che a inizio stagione in unpubblicato sul proprio canale, aveva parlato dinella rosa nerazzurra passando da Edinal figlio d’arte francese.smentite sul campo e dai fatti, e così l’attaccante nerazzurro ha voluto lanciare una stoccata al noto. Di seguito ecco il. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marcus(@) ...

Lilian Thuram dopo la festa Inter con il figlio: 'Il sogno Vedere felici i miei ragazzi' - Lilian thuram dopo la festa Inter con il figlio: 'Il sogno Vedere felici i miei ragazzi' - Lilian thuram, celebre ex difensore di Parma e Juventus, ha avuto una carriera ricca di successi in Italia. Con il Parma, ha vinto una Coppa Italia, una Coppa UEFA. ilbianconero

Scambio con il bomber: Thuram o Lautaro via dall’Inter - Scambio con il bomber: thuram o Lautaro via dall’Inter - In attesa dell'ufficialità del passaggio da Zhang a Oaktree, Marotta prosegue il suo lavoro in ottica calciomercato. Un club ha messo nel mirino thuram e Lautaro. Possibile scambio con il bomber. interlive

Blitz Juventus per Thuram: Giuntoli vola a Nizza, svolta choc - Blitz Juventus per thuram: Giuntoli vola a Nizza, svolta choc - Khéphren thuram 8LaPresse) Juvelive.it Una bella vittoria, ma dal post-gara tempestoso. Il tempo sta ‘rimarginando’ parole e gesti che non hanno fatto particolarmente piacere al direttore tecnico. Nel ... juvelive