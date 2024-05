Courteney Cox Monica ha raccontato di sentire lo spirito di Matthew Perry Chandler | Mi fa spesso visita

L’attrice Courteney Cox ha rivelato di sentire lo spirito di Matthew Perry dopo la morte dell’amico, e suo collega Friends, avvenuta lo scorso ottobre 2023. Courteney Cox ha rivelato di avere ancora una connessione ”particolare” con Matthew Perry Iconici protagonisti di Friends, fra le serie tv più famose che quest’anno compie trent’anni, Courteney Cox e Matthew Perry non erano solo colleghi sul set ma anche molto amici. metropolitanmagazine

Courteney Cox ha raccontato di sentire la presenza dell'amico ed ex collega defunto Matthew Perry e di essere sicura che il suo spirito stia vegliando su di lei, in qualche modo.

I due era legatissimi non solo perché hanno condiviso ben dieci stagione dell’amatissima serie tv cult “Friends”, ma perché la loro amicizia è continuata anche a telecamere spente. Intervistata da CBS Sunday Morning, Courteney Cox ha ricordato commossa Matthew Perry. L’attore è morto il 28 ottobre 2023, a soli di 54 anni, dopo essere stato trovato privo di sensi in una vasca idromassaggio nella sua casa a Pacific Palisades, in California.

