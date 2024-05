Cini’s got talent | artisti fatevi avanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Sono aperte le selezioni per la seconda edizione del “got“, il grande show che andrà in scena giovedì 4 luglio nell’Arena Cinema nel parco di Villa Ghirlanda Silva, che ha iniziato a celebrare i festeggiamenti per il 50esimo anno di apertura al pubblico pochi giorni fa. Il festival è dedicato a cantanti, musicisti, comici, attori, performer, solisti, in gruppo o con la tua crew. Per partecipare basta mandare un video della durata massima di 4 minuti di presentazione con una performance a casting@cinisgot.it.gotè un evento esclusivo ideato e organizzato da pro loco Cinisello Balsamo in collaborazione con il Comune di Cinisello Balsamo. "Tante conferme e splendide novità rispetto alla prima edizione che già aveva ottenuto un grande successo - commenta ...