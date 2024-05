Cina | rinascita culturale aiuta a mantenere fascino di aree rurali

(Di martedì 21 maggio 2024) Pechino, 21 mag – (Xinhua) – Mentre lasi sforza di rivitalizzare le sue, molte tradizioni culturali dimenticate, in particolare nelle contee e nei villaggi piccoli, vengono riportate in vita, creando a una tendenza nota come “viaggio nelle contee”. Agenzia Xinhua

Pechino, 01 apr – (Xinhua) – La Cina ha compiuto passi da gigante nello sviluppo economico e sociale di alta qualita’ , soprattutto in cinque aree principali , ovvero benessere della popolazione, consumi, manifattura, infrastrutture e servizi, secondo un rapporto pubblicato ieri. Il documento, pubblicato congiuntamente dal Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin University cinese e da think tank cooperativi di Stati Uniti, Russia, Canada e India, evidenzia l'”interesse composto” nello sviluppo della Cina . romadailynews

Pechino, 10 apr – (Xinhua) – La Cina eliminera’ le restrizioni alle proprieta’ estere su alcuni servizi di telecomunicazione (TLC) a valore aggiunto in quattro aree pilota , secondo una circolare pubblicata oggi dal ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione. Secondo la circolare, i servizi di telecomunicazione a valore aggiunto comprenderanno, tra gli altri, centri dati Internet, reti di distribuzione di contenuti e fornitori di servizi Internet. romadailynews

Pechino, 14 mag – (Xinhua) – La Cina intende assumere 37.000 laureati al college per insegnare nelle scuole elementari e medie nelle aree rurali , secondo una dichiarazione rilasciata ieri dal ministero dell’Istruzione. Il reclutamento rientra nell’ambito di un programma educativo speciale inaugurato dal governo nel 2006. Il programma si propone di contribuire a colmare il divario educativo tra aree rurali e urbane assumendo ogni anno migliaia di insegnanti laureati al college per lavorare nelle aree rurali , in particolare nelle regioni economicamente svantaggiate della Cina centrale e occidentale. romadailynews

AstraZeneca, il ceo Pascal Soriot: «Tutti i vaccini hanno effetti avversi. Nel 2030 puntiamo a un fatturato di 80 miliardi» - AstraZeneca, il ceo Pascal Soriot: «Tutti i vaccini hanno effetti avversi. Nel 2030 puntiamo a un fatturato di 80 miliardi» - In occasione dell’Investor Day a Cambridge (Uk) la società farmaceutica fissa gli obiettivi per il futuro: in sei anni intende quasi raddoppiare i ricavi e lanciare circa 20 nuovi farmaci. Sul vaccino ... milanofinanza

Cina: presenta linea guida per favorire sviluppo di citta’ intelligenti - cina: presenta linea guida per favorire sviluppo di citta’ intelligenti - Pechino, 21 mag - (Xinhua) - Ieri la cina ha presentato una linea guida per promuovere lo sviluppo delle citta' intelligenti e la trasformazione digitale ... romadailynews