Chiara Ferragni | mentre Fedez si defila - lei incendia il web

Chiara Ferragni preoccupata per le condizioni di Fedez Le preoccupazioni sulla salute di Fedez circolate recentemente sono state smentite dallo stesso rapper. “Volevo rassicurarvi che sto bene. Ho avuto qualche problema questo weekend, ma nulla di grave. Non so perché stiano dicendo che sono in fin di vita,” ha diChiarato Fedez in una storia su Instagram, cercando di tranquillizzare i suoi fan dopo l’annuncio della sua assenza dal programma di Alessandro Cattelan, che aveva scatenato curiosità sui social, inclusa Chiara Ferragni.

