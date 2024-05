Cessione Inter - Oaktree al Caen ha cambiato tutto | la strategia del fondo spaventa i tifosi

Il passaggio di proprietà dell’Inter dall’indebitato Steven Shang al fondo speculativo Oaktree sarebbe avvenuto già ieri, se non fosse che in Lussemburgo dove ha sede la holding Grand Tower tutti gli uffici sono chiusi per la festa dello Spirito Santo. Ma non c’è Spirito Santo che tenga: i Nerazzurri entro 20 giorni avranno un nuovo padrone. Non uno in carne ed ossa, ma un private equity, cioè una società molto ricca che compra aziende sull’orlo del baratro a poco, le rimette in sesto (più o meno) e poi le rivende.

lanotiziagiornale