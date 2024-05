Centri di assistenza e supporto per la cittadinanza | elenco completo dei punti di riferimento a Certaldo - Empol - Montelupo Fiorenti -o, Montespert -li, Castelfiorentino e Fucecchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 21 maggio 2024) VINCI Pietramarina, via Pietramarina 33, Spicchio-Sovigliana Tel. 0571 902886Comunale, via Giacomo Matteotti, 195 - Tel. 0571 668197I Comunale 1, via dei Cappuccini 18 – Tel. 0571 92256NO Del Sole, via Fratelli Cervi 88, – Tel. 0571 57506OLI Picca, piazza del Popolo 26 – (in apppoggio diurno) Tel. 0571 608014 CASTELNO Comunale 1, via Cosimo Risolfi 11 – Tel. 0571 64013Lupi, Viale B. Buozzi 94 (24h/24 dalle ore 20 del 17/5 alle ore 20 del 24/5) tel. 0571 20173 Comunale San Pierino, via Sanminiatese, 18 - Tel. 0571261373