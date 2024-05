C’è un laureato in letteratura che miagola e fa le fusa La strana e tenera storia che viene dall’America VIDEO

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 21 maggio 2024) Abituati alla nostra quotidiana routine, a volte ci dimentichiamo che il mondo è un posto strano e un po’ folle. E che nonostante tutte le informazioni che ci arrivano ogni giorno attraverso gli strumenti tecnologici, a volte possiamo trovare ancora qualcosa che ci sorprende. O che ci commuove. Esseri umani capaci di prendere decisioni insolite, che al di là della loro stranezza trasmettono qualcosa di speciale. Forse solo un’emozione, che non è comunque poco. Ed è proprio il caso di questa vicenda forse unica che ci arriva dall’Università del Vermont, uno Stato del Nord Est degli Usa, rinomato per i suoi boschi e per i suoi paesaggi. E, da qualche giorno, per il fatto di ospitare fra i suoi confini Max, il primo gattoin(sia pure honoris causa) di cui si abbia notizia. Proprio così. La notizia farà felici gli appassionati di ...