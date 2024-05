Amal , moglie di George Clooney , è nella squadra dei consulenti del procuratore della Corte penale dell’Aia, Karim Khan, che ha chiesto mandati di arresto per Benjamin Netanyahu, il suo ministro Yoav Gallant e tre leader di Hamas. Il procuratore ha sottolineato che la richiesta è stata fatta per crimini di guerra e contro l’umanità e, come ovvio, ha suscitato un acceso dibattito internazionale. dilei

"Stiamo avendo discussioni con Capitol Hill sui prossimi passi": così la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre ha risposto a una domanda sugli sforzi dei repubblicani alla Camera per sanzionare la Corte penale internazionale dopo la richiesta di arresto nei confronti dei dirigenti israeliani per crimini di guerra a Gaza. quotidiano

Casa Bianca contro Trump, odioso promuovere contenuti nazi - casa bianca contro Trump, odioso promuovere contenuti nazi - "E' odioso, ripugnante, vergognoso per chiunque promuovere contenuti associati alla Germania nazista di Adolf Hitler": lo ha detto la portavoce della casa bianca Karine Jean-Pierre commentando il ... ansa

Commodity: la Cina sta vincendo la guerra dei minerali, come nichel e litio. Ecco per quali motivi - Commodity: la Cina sta vincendo la guerra dei minerali, come nichel e litio. Ecco per quali motivi - Talon Metals sta cercando di competere. L'azienda, con sede a Toronto, controlla una ricca riserva sotterranea di nichel nel Minnesota centrale – una miniera che la casa bianca dice far parte del suo ... milanofinanza