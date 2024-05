Calciomercato Milan - sirene estere per il DIFENSORE | a breve l’OFFERTA ufficiale Le ultime

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 21 maggio 2024) Ildelsi infiamma anche dal punto di vista delle uscite. Ecco lenotizie sulIldovrà per forza di cose rivoluzionare la propria squadra dato che Stefano Pioli saluterà a fine anno. Arriverà un nuovo allenatore, ancora non ufficializzato, ma in ogni caso ci saranno dei cambiamenti. Secondo Matteo