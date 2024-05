Calcio - Malagò replica ad Abodi sull’Authority | Precisi il termine tradire

(Di martedì 21 maggio 2024) Articolo pubblicato martedì 21 Maggio 2024, 18:31 Continua il battibecco in merito alla questione sull’Autority proposta dal Coni tra il presidente Giovannie il ministro dello Sport, Andrea. “La nostra proposta è quella di adattare gli stessi strumenti di Covisoc e Comtec integrando una serie di nomi da un albo indicato dalla Commissione di Garanzia, L'articolo proviene da Il Difforme.

Roma, 6 mag. (askanews) – “Nella vita c’è sempre margine di ricucitura, ma non parlerei di scontro, è la strada sbagliata : vorrei sapere cosa avrebbe fatto il ministro Abodi o qualunque altra persona se avesse letto di questa notizia da terze persone”. Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò , a margine della presentazione delle due gare internazionali di tiro a volo che saranno organizzate dalla Federazione italiana al Trap Concaverde, il grande impianto della bresciana Lonato del Garda, nei mesi di maggio e giugno. ildenaro

Dopo la riunione della Fgc sul decreto legge che introduce una nuova agenzia per verificare i conti delle società ci sarà incontro tra Abodi e i vertici dello sport italiano ilsole24ore

Fondazione Milano Cortina 2026, indagato ex ad nell'inchiesta della Procura di Milano - Lo ha detto il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi commentando le perquisizioni ... Malagò: 'Lo sport è vittima' 'C'è massima disponibilità nel fornire tutte le carte, ma penso che ...

