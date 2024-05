Bradisismo - il sindaco di Pozzuoli sulle esercitazioni del 30 e 31 maggio | “Se l’emergenza sarà rientrat - le faremo”

Dopo le numerose Scosse, il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni cerca di rassicurare la popolazione, in preda al panico con tante persone che si sono riversate in strada, scegliendo in alcuni casi anche di dormire in auto. «Non è una situazione facile, la maggiore criticità è dovuta alla preoccupazione della popolazione», dichiara in conferenza stampa il primo cittadino.

Uno nuovo sciame sismico sta interessando l'area dei Campi Flegrei. Ben 39 famiglie, residenti tra Pozzuoli e Bacoli, sono state sgomberate per il terremoto. Sono state registrate circa 150 scosse. La più forte, come ha sottolineato l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), è stata quella delle 20:10 ed è stata di magnitudo 4.4. Per la zona, si tratta del terremoto più forte degli ultimi 40 anni.

