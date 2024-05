Borsa | Milano chiude debole -0,64% - giù Amplifo - balza Saipem

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 21 maggio 2024) Ha chiuso la seduta in calo Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib in ribasso dello 0,64% a 34.603 punti. In crescita gli scambi rispetto alla vigilia, per 2,7 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 129,2 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 128 segnati in apertura, con il rendimento annuo italiano in ribasso 3 punti al 3,78%, così come quello tedesco, sceso al 2,49%. Hanno ceduton (-3,97%), oggetto di prese di beneficio dopo una serie di 5 rialzi consecutivi, Moncler (-3,62%), come i rivali europei del lusso, comprese Ferragamo (-3,5%) e Cucinelli (-1,05%). In controtendenza con l'andamento del settore il farmaceutico Recordati (-3,04%), più cauta invece Diasorin (-0,08%). Effetto conti su Generali (-1,55%), preceduta di poco da Mediobanca (-1,42%). Ha corso per l'intera seduta invece(+3,99%), che si è ...