Atletica | Fabbri e Ceccarelli ad Asti - Cavalli a Marsiglia per la qualificazione europea

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 21 maggio 2024) In occasione del Grifone Meeting, ad, sono attesi diversi atleti azzurri in gara. Leonardosi ripresenta nel peso, mentre Samueledebutta nei 100 e c’è curiosità anche per Catalin Tecuceanu, sugli 800. Gli Europei di Roma si avvicinano, con il via previsto per il 7 giugno, e i partecipanti sfrutteranno l’evento adcome campo di prova.proviene da un trend positivo, con l’argento ai Mondiali di Budapest e il bronzo nella rassegna continentale indoor di Glasgow. Atteso con lui in pedana Kyle Blignaut. Nei 100 metri arriva il debutto di, con Filippo Tortu che ha annunciato il forfait per concentrarsi in vista di Roma. L’azzurro dovrà affrontare Emmanuel Eseme, da poco vincitore della Diamond League a Marrakech. Occhi puntati poi su Catalin ...