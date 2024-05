Atlante dell' Arte Contemporanea | un successo editoriale per l' arte italiana

Gli appassionati di arte contemporanea (e non solo) saranno entusiasti nel sapere che il celebre progetto ToiletPaper Magazine incontra il mondo del beauty. Il progetto editoriale, a cura dell’artista Maurizio Cattelan e del fotografo Pierpaolo Ferrari, collaborerà con La Bottega, azienda che si occupa di cosmetica e sartoria per hotel di lusso. Insieme andranno a creare una linea di prodotti Made in Italy, ispirati alla corrente avanguardistica del Surrealismo.

