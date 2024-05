Arno a Firenze | sarà nascosto da una muraglia Perchè mancano le difese dalle alluvioni Governo e candidati sindaci zitti?

Firenze , 21 maggio 2024 – spallette mobili o fisse che potranno “alzare” le sponde e difendere la città dall’acqua in caso di una piena dell’Arno . Sono quelle che verranno introdotte a Firenze , nel tratto cittadino del fiume. Una misura in più appunto per possibili innalzamenti del livello idrometrico che mettessero a rischio la città. Il progetto è uno di quelli finanziato dal Pnrr ed è una novità, per quanto anche Pisa sempre sulle sponde dell’Arno abbia già impiegato questo tipo di difesa negli anni passati. lanazione

Firenze, 20 maggio 2024 - nuovo asfalto in viale Poggi e lungarno Vespucci: sono i principali interventi sulle strade di Firenze, al via da oggi. Per quanto riguarda le asfaltature in vista del Tour de France, la prossima settimana, oltre alla prosecuzione dei lavori in viale Europa, sono in programma gli interventi in viale Poggi. D a lunedì 20 maggio saranno in vigore divieti di sosta h24 e di in orario notturno (primo giorno dalle 18) da viale Galileo a via dei Bastioni.

