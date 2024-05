Anziani intelligenti quasi quanto i giovani | perché il gap sta diminuendo?

A inizio 2023, i giovani italiani tra i diciotto e i trentaquattro anni erano poco più di 10,3 milioni, il 17,5 per cento della popolazione, due milioni in meno rispetto al 2004. Una riserva indiana calata di quasi il ventitré per cento in vent’anni, che ci fa classificare all’ultimo posto in un’Europa che pure sta invecchiando a ritmi sostenuti. Con l’aggravante, però, che da noi non solo i giovani sono pochi ma stanno anche sempre peggio.

linkiesta