Allarme in centro città L’ex cinema Italia cade a pezzi Sos al Comune

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024)e c’èper i pedoni. I residenti chiedono di provvedere e mettere ulteriormente in sicurezza o riqualificare al meglio l’edificio che si affaccia sulla centralissima piazza Marinoni ormai da anni disabitato e in condizioni fatiscenti. Al di là del comprensibile malcontento di tanti cittadini in merito a una vicenda cavillosa, che ha tenuto banco per anni incon alla Fondazione Giovanni Camagni e i suoi beni (ossiadismesso nel 1992 e il palazzo storico in via Visconti Venosta utilizzato in passato come orfanotrofio e dismesso nel 1978) senza mai giungere a soluzioni definitive e che non sembra, in realtà, essere terminata ...