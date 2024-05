Al Niguarda e Fatebenefratelli Milano Cat Therapy per mille bambini

(Di martedì 21 maggio 2024) Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - A un anno dal lancio, Royal Canin e Frida's Friends presentano l'impatto di uno tra i primi progetti con i gatti protagonisti di attività di Pet: in 12 mesi, attraverso oltre 100 sedute negli ospedalidi, sono più di 1.000

Roma, 21 mag. (Adnkronos Salute) - A un anno dal lancio, Royal Canin e Frida's Friends presentano l'impatto di uno tra i primi progetti con i gatti protagonisti di attività di Pet Therapy : in 12 mesi, attraverso oltre 100 sedute negli ospedali Niguarda e Fatebenefratelli di Milano , sono più di 1.000 i pazienti pediatrici tra i 6 mesi e i 15 anni supportati dalla Cat Therapy . liberoquotidiano

