Agrigento - stanziati 8 milioni di euro per il restauro del palazzo comunale

(Di martedì 21 maggio 2024) Questa mattina si è svolta la conferenza stampa indetta dall’onorevole Annalisa Tardino, con la partecipazione del sindaco di, Franco Miccichè. Durante l’incontro, è stato illustrato l’impiego degli oltre 8didal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per ildeldi Città di, uno dei beni storici e artistici italiani selezionati dal Governo nazionale per interventi di recupero e. “Sono lieta che dopo ben 35 anni dalla prima redazione del progetto siano arrivati, grazie al lavoro del Ministro Salvini, i fondi per procedere con il restyling del bellissimodi città, edificato nella prima metà del secolo XVII dai padri Domenicani, a cui verrà data ...

Tartaruga Caretta caretta trovata morta in spiaggia - Tartaruga Caretta caretta trovata morta in spiaggia - L'associazione Mareamico ha trovato morta nella spiaggia di San Leone ad agrigento una grossa tartaruga Caretta caretta, trasportata a riva dal moto ondoso e dalle correnti. "Dall'ispezione della ... tp24

L’On. Lantieri: la crisi idrica si sovrappone ad una situazione già difficile. Stanziati 3 milioni di euro. - L’On. Lantieri: la crisi idrica si sovrappone ad una situazione già difficile. stanziati 3 milioni di euro. - Martedì scorso, presso Palazzo d’Orleans, si è tenuta una riunione presieduta dal Presidente della Regione Schifani per affrontare la crisi idrica che affligge le aree interne della Sicilia. La cabina ... start-news

In Sicilia servirebbero 28mila lavoratori a maggio. Non ci sono i candidati - In Sicilia servirebbero 28mila lavoratori a maggio. Non ci sono i candidati - Il mercato del lavoro sembra avere sempre più fame di lavoratori. L’ultimo bollettino redatto da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali conferma che, solo a maggio, sono 28.530 i ... tp24