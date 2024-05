Acque agitate alla Cri Alla guida del soccorso Ma non è un medico

(Di martedì 21 maggio 2024) La volontaria che si firma dottoressa e che ha tenuto corsi di primoaziendale anche se non è, è la nuova presidente della Croce Rossa Italiana di Colico. I soci della Cri colichese l’altro giorno hanno scelto a maggioranza come loro presidente Carmen Gabriela Busoi, romena di 51 anni. Prende il posto del 68enne Paolo Gianera, che era presidente dal 2020 e di cui era la vice. Sulla sua elezione pende tuttavia la spada di Damocle di un possibile commissariamento e, probabilmente, anche di peggio. La 51enne infatti è salita in cattedra per insegnare appunto nozioni e tecniche di primoai dipendenti di alcuni imprenditori associati a Confindustria Lecco e Sondrio. Si tratta però di un compito riservato a chi è un, mentre lei non lo è, non in Italia almeno, poiché ha ottenuto il titolo ...

