A Veduggio si replica Sfida Dittonghi-Molteni

(Di martedì 21 maggio 2024) Asi ripropone la stessadi cinque anni fa: non solo col centrodestra contro il centrosinistra, ma anche con gli stessi candidati, Luigie Maria Antonia. Il sindacopunta al secondo mandato con il sostegno del centrodestra (Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e la civica Cambiamo). La sua squadra è stata riconfermata nella sua quasi totalità: ci sarà qualche addio, ma anche una ventata di novità. "Chiediamo ai cittadini la possibilità di essere riconfermati per completare il lavoro svolto in questi cinque anni – spiega il sindaco uscente –. Un ringraziamento particolare al consigliere uscente Giovanni Battista Ciceri, che ha deciso di lavorare col gruppo dall’esterno nei prossimi anni. Se saremo confermati ci sarà una ...