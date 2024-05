A tu per tu con uno dei fondatori dell’associazione Ogni giorno promuovono la socialità tra concittadini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 21 maggio 2024) Per approfondire che cosa significa gestire l’associazione di volontariato “Quelli che… Abitano”, abbiamo intervistato una dei, Lucia Corippo. Da chi è composta la vostra associazione? "Siamo un gruppo ristretto di amici, accomunati dal desiderio di tener vivo il paese in cui abitano". Come vi organizzate? "Ci incontriamo periodicamente nella sede per decidere quali iniziative realizzare". Le attività e gli eventi che organizzate sono gratuiti o a pagamento? "Sono tutti gratuiti e i volontari si autofinanziano. A volte, qualcuno ci dimostra la sua gratitudine con un’offerta". E il Comune come vi aiuta? "Mettendo gratuitamente a nostra disposizione gli spazi". Chi può partecipare alle vostre iniziative? "Tutti, ma sono pensate soprattutto per bambini e ragazzi". Quando e come vi è venuto in mente di fondarla? "L’idea ha preso forma nel 2009 ed è ...