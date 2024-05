A che punto sono i lavori per una tassa globale sui patrimoni dei miliardari

(Di martedì 21 maggio 2024) La proposta avanzata da Brasile, Francia e altri Paesi per varare unache colpisca idelle personee ha ricevuto una battuta d'arresto: gli Stati Uniti, infatti, sidetti contrari. Continuano le procedure anche per la global minimum tax sulle multinazionali.

Recentemente ha fatto scalpore la vendita massiccia di BTP Valore . Una parte del motivo è stata la pubblicità ad effetto. Non tutti Hanno apprezzato il metodo di assimilare come il possibile premio corrispondente al Btp all’acquisto di una crociera. Questa valutazione semplicistica evita, infatti, di considerare elementi cruciali quali, banalmente, il volume del capitale impiegato. ilovetrading

Le donazioni da genitori a figli , anche indirette, non si pos sono tassare . Questo perché non c'è l'obbligo di registrarle con un documento scritto, e quindi non si pos sono applicare le normali regole sulle imposte di successione e donazione. Lo ha stabilito una sentenza della Corte di Cassazione .Continua a leggere fanpage

Anche Giuseppe Conte è sceso in piazza insieme al Movimento 5 stelle, sotto al Ministero dell’economia e delle finanze, per chiedere una Tassa sugli extraprofitti . “È un peccato che oggi Giorgetti non sia qui – ha tuonato l’ex premier -. Il ministro è a Bruxelles per parlare di Ita e le notizie che arrivano sembrano confermare che non sia riuscito a risolvere questo problema”. ilfattoquotidiano

