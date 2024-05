Uccide la moglie e si suicida | Riccò del Golfo - tragedia in casa

(Di lunedì 20 maggio 2024)del(La Spezia), 20 maggio 2024 – Un operaio ha ucciso laa coltellate e poi si èto. L’uomo, di origini tunisine, ha rivolto la lama verso la donna colpendola diverse volte e poi si è tolto la vita. E' successo in una palazzina popolare didel, nello spezzino. Sono intervenuti i carabinieri, che stanno ricostruendo l'accaduto e il medico legale Susanna Gamba. L’uomo aveva già avuto problemi con la giustizia per maltrattamenti.

