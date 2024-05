(Di lunedì 20 maggio 2024) Ricercatori serbi hanno descritto lo spettacolare comportamento della biscia tassellata, un serpente europeo non velenoso che per fingersi morto mette in scena una vera e propria recita. L'arte della tanatosi ai suoi massimi livelli.

serpenti di Golem Grad: maestri nell’arte di fingere la morte Il comportamento insolito dei serpenti dell’isola di Golem Grad, in Macedonia del Nord, li vede fingere la morte, sporchi di feci e muschio. Alcuni arrivano persino a sanguinare per ...

Questi serpenti si fingono morti coprendosi di feci, fanno penzolare la lingua e perdono sangue - questi serpenti si fingono morti coprendosi di feci, fanno penzolare la lingua e perdono sangue - Proprio per questo hanno evoluto la complessa tecnica di autodifesa da sfoggiare quando la fuga non è più un'opzione. Dai test condotti sui 263 serpenti i ricercatori hanno osservato che gli esemplari ...