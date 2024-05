Pronto Soccorso di Pescara sotto accusa | Inadeguato per pazienti tetraplegici - replica della ASL

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 20 maggio 2024)- Il sindacato CGIL denuncia la vicenda di un paziente tetraplegico lasciato senza materasso antidecubito per due giorni. La ASL dirisponde: "Fatto il possibile e nei tempi utili". La denunciaCGIL Claudio Ferrante, responsabile dell’ufficio politiche per la disabilitĂCGIL, ha denunciato un grave episodio di malasanitĂ accaduto aldell'ospedale di. Venerdì 17 maggio, un paziente tetraplegico è stato ricoverato per insufficienza respiratoria e lasciato senza materasso antidecubito, necessario per prevenire le piaghe da decubito nei malati con lesioni midollari. Nonostante le richieste del paziente, il materasso è arrivato solo la mattina di lunedì 20 maggio, causando al paziente un ...