Produzione di materiale pedopornografico - per la Consulta necessaria una diminuente per i casi meno gravi

Pedopornografia, sì alla diminuente per i casi di minore gravità - Pedopornografia, sì alla diminuente per i casi di minore gravità - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod. pen., per violazione degli artt. 3 e 27, pr ...

CORTE COSTITUZIONALE * PRODUZIONE MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO: «ILLEGITTIMA LA MANCATA PREVISIONE DELLA DIMINUENTE PER I CASI DI MINORE GRAVITÀ» - CORTE COSTITUZIONALE * produzione materiale PEDOPORNOGRAFICO: «ILLEGITTIMA LA MANCATA PREVISIONE DELLA DIMINUENTE PER I CASI DI MINORE GRAVITÀ» - La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91 depositata oggi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 600-ter, primo comma, numero 1), cod.

I materiali alternativi alla plastica per gli imballaggi non sono sempre più sostenibili - I materiali alternativi alla plastica per gli imballaggi non sono sempre più sostenibili - Lo studio del Politecnico di Milano sulla rivista Waste Management & Research mette in luce anche aspetti secondari legati all’impatto ambientale ...