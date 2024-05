Porto Rubino porta la musica in mare con Morgan - Gai - Malika e Drusilla Foer Siamo attenti alla sostenibili -à, ripuliamo tutto dopo i concerti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 maggio 2024) Da Vieste a Tricase, passando per i porti di Giovinazzo e Monopoli, la rassegnale, giuntasesta edizione, torna in Puglia dal 15 al 21 luglio. “si sta trasformando: avevamo la necessità di intitolare le nuove tappe per raccontare nuove storie e far vivere nuove esperienze. – racconta il cantautore ed ideatore Renzo– Il Festival sarà sempre di più un luogo in cui vivere ilsotto altri punti di vista, non solole, diventando un vero e proprio spettacolo del”. Il cantautore poi ha aggiunto che la line-up non è ancora chiusa: “In Italia è complicatissimo organizzare Festival i booking. Ci sono molti artisti già impegnati in altri Festival ...