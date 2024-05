Milano , 20 mag. (Adnkronos) - Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte , arancione (moderata) per rischio ...

Milano , 20 mag. (Adnkronos) – Il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticità rossa (elevata) per rischio idrogeologico a partire dalla mezzanotte , arancione (moderata) per rischio ...

Milano – allerta rossa a Milano per maltempo . Sono previste forti ed estese precipitazioni soprattutto a partire dalla serata, lungo la notte e nelle prime ore del mattino di domani e quindi si potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed ...

Maltempo: allerta rossa in Lombardia e Veneto - maltempo: allerta rossa in Lombardia e Veneto - Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, martedì 21 maggio, allerta rossa su alcuni settori di Lombardia e Veneto, allerta arancione su alcune aree di ...

Meteo, allerta rossa in Lombardia e in Veneto. Zaia: «Danni ingenti». Temporali e grandine anche in Toscana - Meteo, allerta rossa in Lombardia e in Veneto. Zaia: «Danni ingenti». Temporali e grandine anche in Toscana - Meteo, il Nord Italia ancora nella morsa del maltempo . Pioggia mai così intensa a Milano negli ultimi 170 anni e, dalla mezzanotte, scatterà in città l'allerta rossa ...