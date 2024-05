Limonov - il caso editoriale dietro al successo del film al festival di Cannes

(Di lunedì 20 maggio 2024) Roma, 20 maggio 2024 – “Non era un romanziere: sapeva raccontare soltanto la sua vita, ma la sua vita era appassionante e lui la raccontava bene”. Con queste parole Emmanuel Carrère introduce ?duard Veniaminovi? Savenko in “” (Adelphi, 2012), ilda cui è stato tratto l’omonimodi Kirill Serebrennikov presentato in questi giorni aldi. Savenko, soprannominato “” per il suo stile di scrittura aspro ed esplosivo (con riferimento alla M26, la “bomba limone”) non è un personaggio inventato. Morto a marzo del 2020, “è stato teppista in Ucraina, idolo dell'underground sovietico, barbone e poi domestico di un miliardario a Manhattan, scrittore alla moda a Parigi, soldato sperduto nei Balcani” si legge nelle prime pagine del ...

Cannes 77, giorno 6. Limonov ha poco Limonov - Cannes 77, giorno 6. limonov ha poco limonov - Procede il Concorso, senza particolari entusiasmi. Una medietà buona, dove raramente si resta davvero colpiti, semmai sono più le delusioni. limonov – THE BALLAD di ...

Limonov: The Ballad, recensione del film di Kirill Serebrennikov – Cannes 77 - limonov: The Ballad, recensione del film di Kirill Serebrennikov – Cannes 77 - Il regista russo Kiril Serébrennikov ( Leto, La moglie di Tchaikovsky) approda nel concorso di Cannes 77 con limonov: The Ballad, adattamento del romanzo di Emmanuel Carrère sulla vita del dissidente, ...

“Limonov: the Ballad”. Il film presentato a Cannes 2024 - “limonov: the Ballad”. Il film presentato a Cannes 2024 - limonov the ballad: il film tratto dal romanzo bestseller di Emmanuel Carrère e diretto da Kirill Serebrennikov, è in concorso a Cannes 2024.