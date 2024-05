Il Duomo di Milano riapre le terrazze per le aperture serali | dal 6 giugno si potrà salire sulle guglie al tramonto

Bauli ha aperto nel centro di Milano una nuova pasticceria e caffetteria chiamata Minuto Bauli , situata in piazza Beltrade 2, a breve distanza dal Duomo . Il locale si distingue per il "Minuto," una speciale versione miniaturizzata del celebre ...

Il 17 settembre di 7 anni fa Franco Battiato , al Teatro Greco di Catania, compariva per l’ultima volta in pubblico con l’esecuzione di una delle pagine più ispirate del suo intero repertorio, la Messa arcaica. Ne seguì un silenzio solo ...

PROMOZIONE VALORI DELLO SPORT, ACCORDO CON CSI MILANO PER PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - PROMOZIONE VALORI DELLO SPORT, ACCORDO CON CSI milano PER PROGETTI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE - (mi-lorenteggio.com) milano, 20 maggio 2024. La Giunta regionale ha approvato un protocollo di intesa tra Regione Lombardia e il Centro Sportivo Italiano (CSI – Comitato Territoriale di milano) per la ...

Michelle Hunziker in festa per la cresima della figlia Sole - Michelle Hunziker in festa per la cresima della figlia Sole - La conduttrice ha condiviso le immagini della cerimonia in duomo a milano: oltre alla festeggiata c'erano anche le sorelle Celeste Trussardi e Aurora Ramazzotti con il piccolo Cesare ...

Auto in sosta selvaggia a Milano, 64mila irregolari - Auto in sosta selvaggia a milano, 64mila irregolari - I numeri delle auto in sosta selvaggia a milano fanno suonare il campanello d’allarme: ecco la denuncia dell’associazione che lancia appello ...