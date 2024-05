Guelfi ai play off | è fatta Travolti i Dolphins Ancona

(Di lunedì 20 maggio 2024) IFirenze sbarcano aioff, lo fanno grazie ad una vittoria manifesto, grazie ad un successo che è un avvertimento a tutte le altre squadre del massimo campionato italiano di Football. L’imposizione per 38-14, colta sabato nello scontro diretto con i, consente aiFirenze di saltare il turno Wild Card deiOff e di qualificarsi direttamente alle prossime semifinali per il titolo. Un bel passo avanti, un obiettivo centrato per i viola della palla ovale, che alla viglia dell’incontro condividevano la seconda piazza in classifica proprio con ie che invece adesso sono secondi in solitaria. Ridimensionata la formazione marchigiana, che è stata investita dalla marea viola sin dal primo quarto. I ...

