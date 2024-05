Franco Di Mare - oggi i funerali La denuncia della famiglia | Chiediamo giustizia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tantissimi curiosi, amici, colleghi nella Chiesa degli Artisti, la basilica di Santa Maria in Montesanto, a Roma per l’ultimo saluto adi, scomparso venerdì all’età di 68 anni in seguito ad un mesotelioma. Molti i volti noti che hanno scelto di partecipare alla funzione in piazza del Popolo, siaRai chepolitica. Per qualche ora le polemiche legate alla sua morte verranno messe da parte per tributargli il giusto saluto. Poi, latornerà a chiedere. La moglie e la figlia su tutte, vogliono sapere se l’amianto respirato durante il suo lavoro da inviato all’estero lo ha portato alla morte. Don Walter Insero, parrocoBasilica Santa Maria in Montesanto, nel corso dell’omelia ha detto “Lo ricorderemo come un grande amico, ...