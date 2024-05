Concorrenza sleale Così Mosca si impegna per sabotare l’iniziativa ceca sulle munizioni

(Di lunedì 20 maggio 2024) Tre mesi fa, Praga ha dato il via ad un’iniziativa incentrata sul raccogliere sul mercato globalecompatibili con i calibri sovietici da 122 e 155 millimetri (ovvero i calibri dei pezzi d’artiglieria standard delle forze armate ucraine) per poi inviarli a Kyiv, un’iniziativa a cui si sono aggiunti altri del blocco euroatlantico, dalla Germania alla Svezia, dalla Francia al Portogallo, e altri ancora (più di 16 Paesi dell’Unione europea e della Nato hanno aderito ale hanno contribuito con fondi, secondo le fonti del ministero della Difesa Ceco). Ognuno dei Paesi aderenti ha stanziato risorse in diversa quantità, in base alle proprie disponibilità: la Repubblica, ad esempio, ha potuto allocare risorse nell’ordine delle decine di milioni di euro, mentre la ...

Nascondeva fucile e munizioni sotto terra: un arresto nel vibonese - Nascondeva fucile e munizioni sotto terra: un arresto nel vibonese - In arresto un uomo che a San Gregorio d'Ippona ha occultato sotto terra un fucile a canne mozze con annesse munizioni. E' ora ai domiciliari ...

Nascondeva arma e munizioni, arrestato in Calabria - Nascondeva arma e munizioni, arrestato in Calabria - Nella casa, i militari hanno scoperto una pistola revolver Colt calibro 32 con matricola abrasa, in buono stato e con un caricatore contenente sei cartucce. L’arma è stata sequestrata per ulteriori ...

Livorno, controlli antidroga: in casa una vera centrale dello spaccio. 24enne arrestato - Livorno, controlli antidroga: in casa una vera centrale dello spaccio. 24enne arrestato - Oltre all’arresto il 24enne è stato inoltre denunciato per detenzione abusiva di munizioni, per essere stato trovato in possesso di una cartuccia calibro 20, e ora si trova in carcere. L’arresto è ...