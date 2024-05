Bd Educational all’Expodental Meeting di Rimini - Bianca Diffidenti | Un’esperienza entusiasmante

(Di lunedì 20 maggio 2024) ”!”. E’ così che si è espressa la professoressa, medico estetico di fama internazionale a proposito della sua partecipazione con la Bdsrls di cui è direttore scientifico, alla manifestazione “Expodental” 2024 appena terminata. Tre giorni intensi che hanno visto super affollato lo stand della Bdcon migliaia di visitatori, medici dentisti ed odontoiatri, fortemente interessati a tutte le attività offerte dalla professoressacon la sua realtà aziendale, in primis la Formazione articolata in una vasta gamma di servizi divulgativi e innovativi per i contenuti e per le tecniche relativi al mondo della medicina estetica del volto, secondo quanto dettato dal Decreto ...

Education Day held at SRP Park for area students - Education Day held at SRP Park for area students - The Augusta GreenJackets held an education day for students in the CSRA, which included baseball, food and hands-on activities.

Giro d’Italia 2024, tutte le classifiche: Antonio Tiberi consolida la maglia bianca - Giro d’Italia 2024, tutte le classifiche: Antonio Tiberi consolida la maglia bianca - La frazione Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda, cronometro individuale di 31.2 km, è stata la quattordicesima del Giro d'Italia 2024 di ...

Bd Educational, stand all’Expodental Meeting. A Rimini corsi di medicina estetica e un libro di Bianca DIffidenti - Bd educational, stand all’Expodental Meeting. A Rimini corsi di medicina estetica e un libro di bianca DIffidenti - New mission per la professoressa bianca Diffidenti, medico estetico di fama internazionale che sarà presente con la Bd educational srls di cui è direttore scientifico, con uno stand dedicato, alla pro ...