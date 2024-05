Avengers | i prossimi due film ricevono una nuova data di uscita

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 20 maggio 2024) I Marvel Studios hanno ufficialmente pubblicato le date delle nuove pellicole incentrate sulla saga dei Vendicatori.5, inizialmente intitolato: The Kang Dinasty, uscirà il 1 maggio 2026, mentre l’uscita di: Secret War è prevista per il 7 maggio 2027. Varie sono le difficoltà che i Marvel Studios stanno riscontrando in quest’ultimo periodo. Anche per la realizzazione di queste due pellicole, i problemi non sono mancati: primo fra tutti l’assenza di un regista, dopo le dimissioni dello scorso anno di Destin Daniel, già regista di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli. Le accuse che hanno colpito l’attore Jonathan Majors non hanno di certo aiutato: l’attore, interprete di Kang il conquistatore, il nuovo villain “successore di Thanos”, è stato infatti licenziato dai Marvel Studios. Questo ha portato a vari ...