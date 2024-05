Ac Dc in concerto a Reggio Emilia | dal parcheggio al Villaggio Le Reggiane - tutte le informazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 20 maggio 2024), 20 maggio 2024 – I 100mila non stanno più nella pelle. I fan degli Ac/Dc provenienti da, dall’Italia, da tutt’Europa, si apprestano a convergere sulla Rcf Arena carichi di adrenalina, pronti per essere sbalorditi dall’uragano rock della band australiana, che sabato terrà ilal Campovolo, unica data italiana della tournée, sold out da mesi ormai. ‘Power Up’ il titolo dell’ultimo album in studio, diciassettesimo in carriera, da cui prende il nome il tour, e speciale per la band e per i suoi fan, poiché è dedicato a Malcolm Young e, stando alle dichiarazione del gruppo, non sarà l’ultimo vista la quantità di materiale inedito ancora nel cassetto. Mancano cinque giorni, o centoventi ore se preferite, all’evento musicale più importante dell’anno per...