Trovato un pianeta delle dimensioni della Terra in orbita attorno a una stella vicina che sopravviverà al Sole per 100 miliardi di anni

(Di domenica 19 maggio 2024) Scoperto unsimile allaina unaGli astronomi hanno individuato unterrestri che, a causa dell’intensa radiazione solare, ha perso la sua atmosfera. Questoextrasolare, chiamato SPECULOOS-3 b,a unadistante 55luce dalla. Un mondo roccioso e inospitale SPECULOOS-3 b è fortemente influenzato dalle radiazionisua nana rossa ospite, che lo hanno portato a temperature estreme simili a quelle di Venere. La sua atmosfera è stata spazzata via, lasciando dietro di sé una massa rocciosa bruciante e priva di aria ...

