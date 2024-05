Supercoppa Serie C 2024 - il Cesena rimonta la Juve Stabia e si aggiudica il trofeo

(Di domenica 19 maggio 2024) Al ‘Manuzzi’ festeggia il. La formazione allenata da Domenico Toscano siladiC. Ai bianconeri serviva un punto per superare il Mantova in classifica e questo arriva dopo il 2-2 in. Un pomeriggio tutt’altro che facile per il, più volte a passo dal baratro. Sin dalle prime battute, infatti, c’è solo una squadra in campo ed è la. La squadra campana scende in campo nel modo giusto e si prende il pallino del gioco dai primi minuti. Al 21? sblocca il risultato Mosti dopo una bell’azione sulla destra da parte di Adorante. Passano sette minuti e arriva il raddoppio, proprio con Adorante che si va trovare pronto sul secondo palo sul cross di Candellone. La formazione di ...

