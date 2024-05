Meloni alla convention di Vox | Basta maggioranze innaturali in Europa

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - "Nessun cambiamento inè possibile senza i Conservatori europei, e questo è un fatto. Noi siamo il motore e i protagonisti della rinascita del nostro Continente". Giorgiasuona la carica e invita le destre all'unità, a lavorare "tanto e insieme" per "sancire la fine die controproducenti" a Bruxelles in vista del "voto decisivo" di giugno in modo da costruire un'Ue "diversa e migliore". La premier si collega in video a "Viva 24", evento organizzato al Palacio de Vistalegre di Madrid dal partito spagnolo nazionalista "Vox" guidato da Santiago Abascal ("amico mio", esordisce). E in veste di presidente dell'Ecr Party riceve in dote anche la sponda di Marine Le Pen, presentekermesse sovranista. Con"ci sono punti in comune" dice la leader del Rassemblement National spiegando che insieme a Salvini (suo alleato nel gruppo Id in) "non c'è dubbio che ci siano delle convergenze per la libertà dei popoli che vivono" nel Vecchio Continente.