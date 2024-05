Mattarella a Dublino - al centro della visita Ue e donazione Parco Italia

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 19 maggio 2024) AGI - Sergioè atterrato aper unache si dividerà tra un incontro informale con il presidente Michael D. Higgins e la cerimonia didel giardinoresidenza dell'ambasciatoreno alla città. Higgins evantano un lungo e consolidato rapporto, coltivato sia con incontri formali che con reciproche visite informali nei molti anni dei mandati (il presidente irlandese è in carica dal 2011), e il terreno di incontro è sempre stato l'Europa, anche nei comuni vertici di Arraiolos, più volte vivacizzati dalla linea euroscettica dei presidenti dei paesi del Nord e di Visegrad. Dopo alcuni incontri in mattinata, il capo dello Stato, accompagnato dalla figlia Laura, sarà ospite del presidente irlandese emoglie Sabrina alla cena offerta in suo onore nella residenza presidenziale. Domani mattina, dopo alcune visite informali, i due presidenti saranno alla Lucan house, accolti dall'ambasciatoreno Ruggero Corrias, per la cerimonia di inaugurazione di, un giardino che finora ha ornato la residenza dell'ambasciatore di Roma in Irlanda e che verrà donato al South Dublin County Council.