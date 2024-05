Liverpool - ultima partita per Klopp | la coreografia di Anfield è spettacolare

Le congratulazioni a fine partita di Klopp e del Liverpool dopo il passaggio del turno del l’Atalanta in semifinale Atalanta Liverpool non ha contraddistinto soltanto una pagina storica per i nerazzurri, ma anche sottolineato la sportività dei Reds. ...

Liverpool, ultima partita per Klopp alla guida dei 'Reds': la coreografia di Anfield è spettacolare - liverpool, ultima partita per Klopp alla guida dei 'Reds': la coreografia di Anfield è spettacolare - (LaPresse) Le immagini della spettacolare coreografia preparata dai tifosi del liverpool per l'ultima partita di Jurgen Klopp ad Anfield alla guida di Reds. Il tecnico tedesco ...

Ultima ad Anfield per Klopp: in lacrime al tributo dei tifosi del Liverpool VIDEO - Ultima ad Anfield per Klopp: in lacrime al tributo dei tifosi del liverpool VIDEO - liverpool-Wolverhampton, ovvero l`ultima partita dei Reds nei nove anni dell`era Jurgen Klopp. `Some journeys live forever`, alcuni viaggi vivono per sempre, recita.

Liverpool-Wolves: minuto per minuto