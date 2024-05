LIVE – Diamond League Marrakech 2024 | atletica leggera in DIRETTA

(Di domenica 19 maggio 2024) Ladella quarta tappa della Wandadi: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo le prime tre tappe asiatiche tra Cina e Qatar, il circuito mondiale disi sposta in Africa, e più precisamente in Marocco per il quarto appuntamento, che vedrà ben sei azzurri al via. Si tratta di Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Dalia Kaddari nei 200 metri femminili, Nadia Battocletti nei 5000 metri, Eloisa Coiro negli 800 e Osama Zoghlami nei 3000 siepi. Presenti al meeting anche grandi stelle internazionali come il campione olimpico dei 200 metri Andre De Grasse, in gara nei 100m, il discobolo lituano Mykolas Alekna, e il triplista ...

La DIRETTA LIVE della quarta tappa della Wanda Diamond League 2024 di atletica leggera a Marrakech : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Dopo le prime tre tappe asiatiche tra Cina e Qatar, il circuito mondiale di atletica leggera si sposta in ...

La DIRETTA LIVE della terza edizione del Meeting internazionale Città di Lucca 2024 : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Presenti molti azzurri al via, tra cui spicca sicuramente Leonardo Fabbri , bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e reduce ...

La DIRETTA LIVE della terza edizione del Meeting internazionale Città di Lucca 2024 : tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Presenti molti azzurri al via, tra cui spicca sicuramente Leonardo Fabbri , bronzo ai Mondiali indoor di Glasgow e reduce ...

CNU, atletica leggera il primo oro del Cus Molise è per Giancarlo Perrella nel giavellotto Tutti risultati degli altri molisani - CNU, atletica leggera il primo oro del Cus Molise è per Giancarlo Perrella nel giavellotto Tutti risultati degli altri molisani - CAMPOBASSO – CNU 2024, prima medaglia per il Cus Molise: è d’oro il giavellotto di Giancarlo Perrella Il Cus Molise ha avuto nel giavellottista bojanese figlio d’arte in forza alla Nuova atletica Iser ...

LIVE Atletica, Diamond League Rabat 2024 in DIRETTA: tanti azzurri in gara, c’è Nadia Battocletti - LIVE atletica, Diamond League Rabat 2024 in DIRETTA: tanti azzurri in gara, c’è Nadia Battocletti - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Rabat/Marrakech, ...

School & Family game, divertimento per tutti - School & Family game, divertimento per tutti - atletica leggera, pallavolo, pallacanestro, vortex, bicicletta, percorso OCR Spartan, ma anche raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti. Otto attività per altrettante stazioni di prova, tra ...