(Di domenica 19 maggio 2024) Buona domenica cari lettori! Oggi parliamo dititoli letterari del mondo spirituale, dove l'ermetismo diventa un'arte e la magia una scienza. Questi volumi sono da considerarsi imperdibili perché, oltre a racchiudere le chiavi delle cosiddette leggi universali, offrono una panoramica ricca di dettagli e approfondimenti necessari per intraprendere un percorso di crescita personale. Se siete curiosi e/o desiderosi di ampliare i vostri orizzonti animici e spirituali per interpretare al meglio voi stessi, la realtà circostante e le dimensioni nascoste attraverso i preziosi studi dei grandi fautori del campo, questi preziosisapranno portarvi molto più lontano di quanto potreste immaginare. Vi consigliamo dianche "Il lato oscuro dellaNew Age" e "Il Karma: cos'è e come funziona". Per ...

Ermetica, Spiritualità e Magismo: quattro libri da leggere per evolvere