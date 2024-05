Unrwa - 800mila palestinesi costretti a fuggire da Rafah

(Di sabato 18 maggio 2024) Ottocentomila"sono stati" dadall'inizio dell'operazione militare di Israele. Lo ha riferito su X il capo dell'agenzia Onu per i rifugiati, Philippe Lazzarini. "Quasi la metà della popolazione di, ovvero 800.000 persone, è per strada, costretta ada quando le forze israeliane hanno iniziato l'operazione militare nell'area il 6 maggio. In risposta agli ordini di evacuazione che chiedevano alle persone dinelle cosiddette zone sicure, le persone si sono recate principalmente nelle zone centrali e a Khan Younis, anche negli edifici distrutti", ha aggiunto.

