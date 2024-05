Nuova Alfa Romeo Brera | ritornerà - ma non elettrica FOTO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di sabato 18 maggio 2024) Tra il 2005 ed il 2010, con quasi 22 mila esemplari venduti, l‘è stata la sportiva della Casa di Arese. Nata per sostituire la GTv, non ha riscosso lo stesso successo. Pesante e non alla pari delle competitors come prestazioni, laaveva comunque uno stile davvero bello ed unico, nato dalla mano di Giorgetto Giugiaro. Con il 2010, la crisi del brand italiano, ha fatto sì che tale modello non ha avuto un’erede. Trattasi di un segmento di auto abbastanza rischioso sul quale investire. Allo spetto modo, però, una sportiva in gamma darebbe vita ad un grosso effetto boomerang sotto l’aspetto di visibilità e di ritorno d’immagine. Ecco perchè il designer Ascariss Design ha ipotizzato una rinascita dell’. Magari una vettura che ...