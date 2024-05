La biblioteca sta diventando sempre più un luogo dove si possono costruire nuove relazioni e immaginare servizi di assistenza Occorrono solo fondi nuovi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di sabato 18 maggio 2024) Nelle ultime pagine di Leggere possedere vendere bruciare (Marsilio) si legge che «le biblioteche sono fatte per bruciare». «I papiri, in particolare, bruciano benissimo, i libri già meno» aggiunge l’autore Antonio Franchini. «I 451 gradi Fahrenheit che Bradbury nell’omonimo romanzo ipotizza essere la temperatura ideale per incenerire la carta, sono un dato indicativo perché il calore necessario dipende dallo spessore delle pagine». Che i libri riescano a scomparire bruciando è insomma un’operazione difficile. Un po’ per via della colla che richiede altri iter ma poi anche per le cuciture, le copertine. E forse anche per via di un destino, quello che con la sparizione non vuole aver niente a che fare. ...