West Bank - Coloni assaltano un camion

(Di venerdì 17 maggio 2024) 16.57 Alcune decine diestremisti israeliani hanno assaltato unnella Cisgiordania centrale a nord-est di Ramallah e hanno aggredito l'autista israeliano nella convinzione che stesse trasportando aiuti umanitari a Gaza. Lo rende noto il Times of Israel. Ihanno dato fuoco ale hanno ferito non gravemente il conducente. In seguito si sono scontrati con i soldati israeliani ferendone tre, di cui due ufficiali dell'Idf. E' il secondo giorno consecutivo che si verifica un episodio del genere nel